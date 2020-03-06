Вопрос продажи земли иностранцам должен решаться на референдуме, - премьер

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Шмыгаль хочет, чтобы рынок земли был открыт прежде всего для украинцев

Вопрос о продаже земли иностранцам должен решаться на всеукраинском референдуме. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире программы “Право на власть”, передает РБК-Украина.

По его словам, рынок земли существует во всем мире, а вопрос модели, которая должна быть в Украине, должен обсуждаться и сейчас обсуждается в парламенте.

"Я сторонник, чтобы рынок земли был открыт для украинцев, в первую очередь. Возможность продажи земли иностранцам или иностранным компаниям должна решаться исключительно на всеукраинском референдуме", - сказал он.

Прем'ер отметил, что украинцы должны иметь право, а не обязанность, продавать землю.

“Мы не собираемся продавать украинскую землю. Мы даем право распоряжаться своим. Мы хотим дать украинцам право распоряжаться своим”, - подчеркнул Шмыгаль.

Как писало РБК-Украина ранее, законопроект о рынке земли Рада сможет принять не раньше 16-17 апреля. Такой прогноз сделал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. По его словам, голосование не сможет состояться раньше, если ВР продолжит рассматривать поправки в таком темпе.

Еще в начале февраля депутаты Совета приступили к рассмотрению законопроекта о рынке земли во втором чтении. Нардепы в первый день рассмотрения, 6 февраля, блокировали президиум ВР.

Верховная рада Украины по состоянию на четверг, 5 марта, рассмотрела уже 3182 поправки ко второму чтению законопроекта о рынке земли.