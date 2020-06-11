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Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое декларирование

Новости » Политика     11.06.2020 - 15:01
Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое декларирование
Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

Такое декларирование предусматривает, что указать можно только те доходы и активы, которые лицо посчитает нужным

Глава Кабинета министров Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине введут нулевое или однократное декларирования. В Кабмине планируют, что это произойдет в текущем году.

Об этом он сказал в ходе пресс-конференции по случаю 100 дней работы своего правительства.

"Нулевая декларация - мы планируем делать это в этом году", - отметил глава правительства.

Что такое нулевое декларирование

Такое декларирование призвано раскрыть все активы, принадлежащие физлицам на праве частной собственности. При подаче такой декларации можно не указывать источники происхождения и стоимость задекларированных активов.

В одноразовой декларации необходимо отобразить:

  • активы физического лица в виде валютных ценностей,
  • ценных бумаг,
  • движимое и недвижимое имущество,
  • объекты незавершенного строительства, доли (паи) в имуществе юрлиц,
  • другие имущественные и нематериальные активы - как в Украине, так и за рубежом.

Гражданин должен на свое усмотрение указать доход, который был потрачен на вышеперечисленное имущество, но с которого не был уплачен налог на доходы физлиц (НДФЛ) и уплатить налог ниже обычной ставки - 9%.

После завершения кампании нулевого декларирования налоговая должна все проверить.

Напомним, в конце мая президент Владимир Зеленский призвал Кабмин разработать законопроект о единоразовом декларировании в трехмесячный срок.

Как писало РБК-Украина, Зеленский также просить Кабмин определить четкие и понятные правила налогообложения контролируемых иностранных компаний.

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Автор: Юлия Струк

Теги Новости Украины Декларации о доходахДенис Шмыгаль
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