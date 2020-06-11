Шмигаль розповів, коли в Україні запровадять нульове декларування

Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Таке декларування передбачає, що вказати можна тільки ті доходи і активи, які особа вважатиме за потрібне

Глава Кабінету міністрів Денис Шмигаль розповів, коли в Україні запровадять нульове або одноразове декларування. У Кабміні планують, що це відбудеться у поточному році.

Про це він сказав у ході прес-конференції з нагоди 100 днів роботи свого уряду.

"Нульова декларація - ми плануємо робити це в цьому році", - зазначив очільник уряду.

Що таке нульове декларування

Таке декларування покликане розкрити всі активи, що належать фізособам на праві приватної власності. При подачі такої декларації можна не вказувати джерела походження і вартість задекларованих активів.

В одноразовій декларації необхідно відобразити:

активи фізичної особи у вигляді валютних цінностей,

цінних паперів,

рухоме і нерухоме майно,

об'єкти незавершеного будівництва, частки (паї) у майні юридичних осіб,

інші майнові та нематеріальні активи - як в Україні, так і за кордоном.

Громадянин повинен на свій розсуд вказати дохід, який був витрачений на вищезазначене майно, але з якого не було сплачено податок на доходи фізосіб (ПДФО) і сплатити податок нижче звичайної ставки - 9%.

Після завершення кампанії нульового декларування податкова повинна все перевірити.

Нагадаємо, в кінці травня президент Володимир Зеленський закликав Кабмін розробити законопроект про одноразове декларування у тримісячний термін.

Як писало РБК-Україна, Зеленський також просити Кабмін визначити чіткі і зрозумілі правила оподаткування контрольованих іноземних компаній.

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Автор: Юлия Струк