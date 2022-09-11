Шмыгаль рассказал, что позволило Украине не войти в спираль гиперинфляции

По его словам, сегодня в мире посткоронавирусная ситуация.

"Украина забыла о коронавирусе, потому что у нас есть более сложные и веские вызовы. Сегодня эта ситуация вызывает инфляцию во многих странах, во многих странах она необычно высока на уровне от 7-9% до 20%. Украина сегодня держится в этих же рамках, несмотря на войну", - отметил он.

По его словам, эмиссия в Украине отслеживается Нацбанком вместе с МВФ и международными партнерами, что позволяет не входить в спираль гиперинфляции.

"Поэтому так важно иметь поддержку от МВФ, от партнеров, чтобы удержать макроэкономическую стабильность и не загнать страну в гиперинфляционную спираль. Мы здесь очень аккуратны и с помощью партнеров нам удается сбалансировать и сохранить стабильность", - добавил Шмыгаль.