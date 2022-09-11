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Шмыгаль рассказал, что позволило Украине не войти в спираль гиперинфляции

Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Украина до сих пор не вошла в спираль гиперинфляции благодаря помощи партнерам и постоянному отслеживанию эмиссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля на встрече Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, сегодня в мире посткоронавирусная ситуация.

"Украина забыла о коронавирусе, потому что у нас есть более сложные и веские вызовы. Сегодня эта ситуация вызывает инфляцию во многих странах, во многих странах она необычно высока на уровне от 7-9% до 20%. Украина сегодня держится в этих же рамках, несмотря на войну", - отметил он.

По его словам, эмиссия в Украине отслеживается Нацбанком вместе с МВФ и международными партнерами, что позволяет не входить в спираль гиперинфляции.

"Поэтому так важно иметь поддержку от МВФ, от партнеров, чтобы удержать макроэкономическую стабильность и не загнать страну в гиперинфляционную спираль. Мы здесь очень аккуратны и с помощью партнеров нам удается сбалансировать и сохранить стабильность", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе инфляция в Украине ускорилась, а по сравнению с началом года цены выросли почти на 20%.

Национальный банк также опубликовал прогноз о том, что будет с ценами до конца года.

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МВФДенис ШмыгальИнфляция в Украине