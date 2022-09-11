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Шмигаль розповів, що дозволило Україні не увійти в спіраль гіперінфляції

Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Україна досі не увійшла в спіраль гіперінфляції завдяки допомозі партнерам і постійному відстеженню емісії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованою Фондом Віктора Пінчука.

За його словами, сьогодні у світі посткоронавірусна ситуація.

"Україна забула про коронавірус, тому що у нас є більш складні і вагомі виклики. Сьогодні ця ситуація викликає інфляцію в багатьох країнах, у багатьох країнах вона незвично висока на рівні від 7-9% до 20%. Україна сьогодні тримається в цих же рамках, незважаючи на війну", - зазначив він.

За його словами, емісія в Україні відстежується Нацбанком разом з МВФ і міжнародними партнерами, що дозволяє не входити в спіраль гіперінфляції.

"Тому так важливо мати підтримку від МВФ, від партнерів, щоб утримати макроекономічну стабільність і не загнати країну в гіперінфляційну спіраль. Ми тут дуже акуратні і за допомогою партнерів нам вдається збалансувати і зберегти стабільність", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні інфляція в Україні прискорилася, а порівняно з початком року ціни зросли майже на 20%.

Національний банк також опублікував прогноз про те, що, що буде з цінами до кінця року.

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МВФДенис ШмигальІнфляція в Україні