Шмигаль розповів, що дозволило Україні не увійти в спіраль гіперінфляції

Україна досі не увійшла в спіраль гіперінфляції завдяки допомозі партнерам і постійному відстеженню емісії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES), організованою Фондом Віктора Пінчука.
За його словами, сьогодні у світі посткоронавірусна ситуація.
"Україна забула про коронавірус, тому що у нас є більш складні і вагомі виклики. Сьогодні ця ситуація викликає інфляцію в багатьох країнах, у багатьох країнах вона незвично висока на рівні від 7-9% до 20%. Україна сьогодні тримається в цих же рамках, незважаючи на війну", - зазначив він.
За його словами, емісія в Україні відстежується Нацбанком разом з МВФ і міжнародними партнерами, що дозволяє не входити в спіраль гіперінфляції.
"Тому так важливо мати підтримку від МВФ, від партнерів, щоб утримати макроекономічну стабільність і не загнати країну в гіперінфляційну спіраль. Ми тут дуже акуратні і за допомогою партнерів нам вдається збалансувати і зберегти стабільність", - додав Шмигаль.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в серпні інфляція в Україні прискорилася, а порівняно з початком року ціни зросли майже на 20%.
Національний банк також опублікував прогноз про те, що, що буде з цінами до кінця року.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.