Шмыгаль рассказал, на что пойдут выделенные правительством средства для ВСУ

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство выделило 33 миллиарда гривен для ВСУ и рассказал, на что они будут потрачены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля во время брифинга.

Шмыгаль пояснил, что 19 млрд гривен будут направлены на закупку вооружения, 7 млрд гривен - на ремонт техники и вооружения, 5 млрд гривен - на закупку вещевого имущества и средств индивидуальной защиты военным, 1,3 млрд гривен пойдут на оперативное обеспечение.

"Армия - ключевой приоритет, поэтому на прошлой неделе дополнительно направили 33 млрд гривен для Вооруженных сил Украины и дополнительно 1,5 млрд гривен для Службы безопасности Украины", - отметил премьер-министр.

Напомним, Шмыгаль договорился с президентом Швейцарии о конференции по восстановлению Украины.

Мы также писали о том, что Шмыгаль назвал источники средств для восстановления Украины.

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