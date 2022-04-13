RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Шмигаль розповів, на що підуть виділені урядом кошти для ЗСУ

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд виділив 33 мільярди гривень для ЗСУ і розповів, на що вони будуть витрачені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля під час брифінгу.

"Армія - ключовий пріоритет, тому минулого тижня додатково направили 33 млрд гривень для Збройних сил України і додатково 1,5 млрд гривень для Служби безпеки України", - зазначив прем'єр-міністр.

Шмигаль пояснив, що 19 млрд гривень будуть спрямовані на закупівлю озброєння, 7 млрд гривень - на ремонт техніки та озброєння, 5 млрд гривень - на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим, 1,3 млрд гривень підуть на оперативне забезпечення.

Нагадаємо, Шмигаль домовився з президентом Швейцарії про конференцію з відновлення України.

Ми також писали про те, що Шмигаль назвав джерела коштів для відновлення України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Денис ШмигальЗбройні сили України