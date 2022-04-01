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Шмыгаль назвал источники средств для восстановления Украины

Новина українською →
Украина, Пятница 01 апреля 2022 17:27
Шмыгаль назвал источники средств для восстановления Украины Фото: премьер-министр Денис Шмигаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал источники средств, благодаря которым будет осуществляться послевоенное восстановление Украины. Среди них арестованные и конфискованные активы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства во время телемарафона.

"Восстановление будем начинать во всех городах Украины... Источники разные. В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора, также это государственный бюджет Украины. Кроме этого, мы работаем над созданием международного фонда. Ведем переговоры с министрами финансов G7", - заявил Шмыгаль.

Напомним, сегодня Верховная Рада Украины провела очередное заседание. Среди законопроектов, которые рассматривал парламент, был документ о признании России страной-агрессором.

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