Шмыгаль назвал источники средств для восстановления Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал источники средств, благодаря которым будет осуществляться послевоенное восстановление Украины. Среди них арестованные и конфискованные активы России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правительства во время телемарафона.

"Восстановление будем начинать во всех городах Украины... Источники разные. В первую очередь, это арестованные и конфискованные активы агрессора, также это государственный бюджет Украины. Кроме этого, мы работаем над созданием международного фонда. Ведем переговоры с министрами финансов G7", - заявил Шмыгаль.