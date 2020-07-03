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Шмигаль розповів, коли буде розслідування причин повеней

Новини » Політика     03.07.2020 - 12:31
Шмигаль розповів, коли буде розслідування причин повеней
Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Причини будуть розслідувати після ліквідації наслідків

Розслідування причин повені на заході України буде після подолання наслідків. Попередньо, виділені раніше кошти на їх попередження було використано неефективно.

Про це під час години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, причини повеней в західних областях будуть розслідувані після того, як всім постраждалим нададуть допомогу.

"Треба буде розібратися і визначити, які були основні причини", - зазначив Шмигаль.

Він також припустив, що гроші на укріплення берегів, які виділялися раніше, були використані неефективно або викрадені.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Кабінеті міністрів створять карту можливих затоплень в регіонах; на сьогодні ведеться робота з визначення уразливих зон.

Станом на 3 червня на заході України залишаються підтопленими 11 населених пунктів у Чернівецькій, Львівській та Тернопільській областях; паводки зруйнували 202,5 км автомобільних доріг та 95 мостів, а в Івано-Франківській зсуви заблокували 7 населених пунктів.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України паводокповіньДенис Шмигаль
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