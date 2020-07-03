В Кабмине создадут карту зон, уязвимых к затоплениям

Фото: Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам Шмыгаля, сейчас ведется работа по определению таких зон

В Кабинете министров создадут карту возможных затоплений в областях Украины. Сейчас ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплениям.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

По его словам, согласно с выполнением соглашения об ассоциации с Евросоюзом, до 31 октября 2022 года Украина должна утвердить и начать внедрение планов управления рисками затопления, заключенным на основе карт угроз и рисков затопления.

"Это даст возможность управлять рисками наводнения. В настоящее время ведется работа по определению зон, уязвимых к затоплению, для которых состоять карты угроз и рисков затопления", - заявил Шмыгаль.

Напомним, Кабмин просит Раду выделить дополнительные средства на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

Как писало РБК-Украина, правительство ранее одобрило меры по преодолению последствий стихии в западных областях.

Так, Италия передала Украине гуманитарную помощь для ликвидации последствий наводнений в западных областях.

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Автор: Анастасия Светлевская