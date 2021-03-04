Шмыгаль против увольнения Коболева: не вижу острой необходимости

На сегодня в правительстве не видят острой необходимости в увольнении главы правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева. Но разговоры об этом должны стать сигналом для руководства и наблюдательного совета.

"Но я хочу сказать, что не вижу на сегодняшний день острой необходимости, острых причин увольнения руководителя "Нафтогаза" и наблюдательного совета. Во-первых, это невозможно технически это сделать простым письмом… Я думаю, это сигнал "Нафтогазу" об улучшении работы", - отметил Шмыгаль.

По его словам, сейчас секретариат Кабмина готовит официальный ответ на письмо и.о. министра энергетики Юрия Витренко, который просит уволить Коболева.

Напомним, ранее высокопоставленный источник в руководстве правительства рассказал РБК-Украина, что на сегодня нет оснований для отставки Коболева.

Сегодня Шмыгаль также заявил, что хотел бы видеть Юрия Витренко министром энергетики, а также вице-премьером в своем правительстве. По его словам, кандидатура Витренко является "одной из лучших" на пост главы Минэнерго, поскольку он удален от различных групп влияния в энергетической сфере.