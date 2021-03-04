Шмигаль проти звільнення Коболєва: не бачу гострої необхідності

На сьогодні в уряді не бачать гострої потреби у звільненні голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Але розмови про це повинні стати сигналом для керівництва та наглядової ради.

Про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, зараз секретаріат Кабміну готує офіційну відповідь на лист в. о. міністра енергетики Юрія Вітренка, який просить звільнити Коболєва.

"Але я хочу сказати, що не бачу на сьогоднішній день гострої необхідності, гострих причин звільнення керівника "Нафтогазу" і наглядової ради. По-перше, це неможливо технічно це зробити простим листом... Я думаю, це сигнал "Нафтогазу" про поліпшення роботи", - зазначив Шмигаль.