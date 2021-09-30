Шмыгаль представил план из 5 шагов для стабилизации тарифов
Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль представит правительственный план для стабилизации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Он состоят из пяти шагов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Конгресса местных и региональных властей.
"Ситуация с возможным ростом тарифов на коммунальные услуги является чрезвычайно чувствительным вопросом для нашего общество. Поэтому по инициативе президента правительство разработало план из пяти шагов, которые позволят стабилизировать тарифный вопрос и стабильно пройти отопительный сезон в этом году", - отметил Шмыгаль.
По его словам, план выглядит следующим образом:
- фиксированная цена на газ, благодаря годовым продуктам цена для большинства украинцев составит не более 8 гривен за кубометр
- изменения в бюджет для увеличения программы субсидий на 12 млрд гривен до конца года
- с 1 октября для 80% украинских семей цена на электроэнергию будет снижена до 1,44 гривны за кВт*час, для остальных - останется неизменной
- для стабильного прохождения зимы накоплено почти 19 млрд кубометров газа в подземных газовых хранилищах
- меморандум с местной властью о том, что тарифы на отопление не будут повышены по сравнению с прошлым годом
Напомним, ранее РБК-Украина расписало, как изменятся тарифы на ЖКХ с 1 октября.