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Шмигаль представив план з 5 кроків для стабілізації тарифів

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Київ, Четвер 30 вересня 2021 13:44
Шмигаль представив план з 5 кроків для стабілізації тарифів Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль представить урядовий план для стабілізації тарифів на житлово-комунальні послуги. Він складається з п'яти кроків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання Конгресу місцевих і регіональних влад.

"Ситуація з можливим зростанням тарифів на комунальні послуги є надзвичайно чутливим питанням для нашого суспільство. Тому з ініціативи президента уряд розробив план з п'яти кроків, які дозволять стабілізувати тарифне питання і стабільно пройти опалювальний сезон в цьому році", - зазначив Шмигаль.

За його словами, план виглядає наступним чином:

  • фіксована ціна на газ, завдяки річним продуктам ціна для більшості українців складе не більше 8 гривень за кубометр
  • зміни до бюджету для збільшення програми субсидій на 12 млрд гривень до кінця року
  • з 1 жовтня для 80% українських сімей ціна на електроенергію буде знижена до 1,44 гривні за кВт*год, для інших - залишиться незмінною
  • для стабільного проходження зими накопичено майже 19 млрд кубометрів газу в підземних газових сховищах
  • меморандум з місцевою владою про те, що тарифи на опалення не будуть підвищені в порівнянні з минулим роком

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розписало, як зміняться тарифи на ЖКГ з 1 жовтня.

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Денис Шмигаль Тарифи на ЖКГ
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