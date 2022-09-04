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Шмыгаль предложил Шольцу пути для поставок танков Leopard 2

Фото: Олаф Шольц и Денис Шмыгаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Сергей Новиков

Премьер-минристр Украины Денис Шмыгаль на встрече с немецким канцлером Олафом Шольцем предложил пути, как Германия могла бы организовать поставку танков Leopard 2.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля, которого цитирует RND.

"Мы говорили на эту тему. Мы даже предложили пути, как Германия может поставить эти танки Украине", - рассказал украинский премьер на брифинге после встречи с канцлером.

При этом он уточнил, что не может раскрыть все договоренности и детали разговора.

"Но все эти вопросы о танках и других военных системах для Украины мы обсуждали абсолютно конструктивно", - отметил Шмыгаль и добавил, что настроен очень оптимистично на перспективу получения танков.

Что известно о танках Leopard 2

Это основной танк немецкой армии, стоит на вооружении Австрии, Испании, Венгрии, Польши, других союзников по НАТО, а также Сингапура и Швейцарии. Всего с 1979 года их было произведено порядка 3 200 единиц.

Фото: танк Leopard 2 (GettyImages)

Оснащен мощной 120-мм гладкоствольной пушкой Rh-120 фирмы Rheinmetall. С пушкой спарен пулемет MG3 калибра 7,62-мм. Еще один MG3 находится в турельной установке на люке. Кроме того, есть модификации с вооружением, которое позволяет стрелять израильскими ПТУРами LAHAT.

Напомним, в июле в самом Бундестаге прямо заявляли о необходимости поставок танков Leopard для Украины.

А в августе Испания передумала отправлять немецкие "Леопарды", поскольку все они находятся в плохом состоянии.

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Денис ШмыгальОлаф Шольц