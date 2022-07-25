ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Бундестаге выступили за прямые поставки танков Leopard для Украины

Новина українською →
Берлин, Понедельник 25 июля 2022 15:29
В Бундестаге выступили за прямые поставки танков Leopard для Украины Фото: глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (flickr.com)
Автор: Илона Свиридова

Германия может напрямую поставлять танки Leopard для Вооруженных сил Украины из-за проблем с круговыми поставками партнерам по НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.

Как заявила глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, восточноевропейские союзники не смогли быстро найти замену своим танкам, которые предполагалось отправить в Украину.

"Если это проблематично для партнеров, мы должны прекратить круговые поставки и доставить напрямую в Украину - возможно, также (основной боевой танк, - ред.) Leopard 2. Время на исходе", - отметила она.

Отметим, ранее предполагалось, что Германия передаст танки Leopard союзникам по НАТО в обмен на поставки советской бронетехники для Украины.

"Когда дело доходит до круговых поставок, что в принципе является хорошей идеей, реальность соответствует ожиданиям восточноевропейских партнеров. Но это как-то не совпадает, особенно в отношении сроков поставок", - добавила она.

При этом Штрак-Циммерман подчеркнула, что у Бундесвера достаточно бронетранспортеров Marder для поставок в Украине, как и БТР Fuchs.

Напомним, ранее сообщалось, что Испания намерена предоставить Украине 10 немецких танков Leopard.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия
NEWS
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
Польша предоставила Украине танки PT-91 Twardy
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине