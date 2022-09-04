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Шмигаль запропонував Шольцу шляхи для поставок танків Leopard 2

Фото: Олаф Шольц і Денис Шмигаль (twitter.com/Denys_Shmyhal)
Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на зустрічі з німецьким канцлером Олафом Шольцем запропонував шляхи, як Німеччина могла б організувати поставку танків Leopard 2.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля, якого цитує RND.

"Ми говорили на цю тему. Ми навіть запропонували шляхи, як Німеччина може поставити ці танки Україні", - розповів український прем'єр на брифінгу після зустрічі з канцлером.

При цьому він уточнив, що не може розкрити всі домовленості і деталі розмови.

"Але всі ці питання про танки та інші військові системи для України ми обговорювали абсолютно конструктивно", - зазначив Шмигаль і додав, що налаштований дуже оптимістично на перспективу отримання танків.

Що відомо про танки Leopard 2

Це основний танк німецької армії, стоїть на озброєнні Австрії, Іспанії, Угорщини, Польщі, інших союзників по НАТО, а також Сінгапуру та Швейцарії. Загалом з 1979 року їх було вироблено близько 3 200 одиниць.

Фото: танк Leopard 2 (GettyImages)

Оснащений потужною 120-мм гладкоствольною гарматою Rh-120 фірми Rheinmetall. З гарматою спарений кулемет MG3 калібру 7,62-мм. Ще один MG3 знаходиться в турельній установці на люку. Крім того, є модифікації з озброєнням, яке дозволяє стріляти ізраїльськими ПТКР виробництва LAHAT.

Нагадаємо, в липні в самому Бундестазі прямо заявляли про необхідність поставок танків Leopard для України.

А в серпні Іспанія передумала відправляти німецькі "Леопарди", оскільки всі вони знаходяться в поганому стані.

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Денис ШмигальОлаф Шольц