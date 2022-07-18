UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Шмыгаль предложил Раде назначить нового министра соцполитики

Фото: Оксана Жолнович (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Елизавета Драбкина

В Верховную раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука в Telegram.

Сейчас Жолнович занимает должность руководителя Департамента социальной политики и здравоохранения Офиса президента.

По словам депутата Ярослава Железняка, ее назначение на должность министра состоится в ближайшие дни.

В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики.

Также она была членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности.

В 2009-2019 годах входила в Совет адвокатов Львовской области.

Напомним, сегодня Верховная рада уволила Марину Лазебную с должности министра соцполитики.

Лазебная занимала пост министра в Кабмине Дениса Шмыгаля с марта 2020 года. До этого была главой государственной социальной службы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Денис ШмыгальВерховная рада