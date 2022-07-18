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Шмигаль запропонував Раді призначити нового міністра соцполітики

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Понеділок 18 липня 2022 20:17
Шмигаль запропонував Раді призначити нового міністра соцполітики Фото: Оксана Жолнович (facebook.com/OksanaZholnovych)
Автор: Єлизавета Драбкіна

До Верховної ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Наразі Жолнович обіймає посаду керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента.

За словами депутата Ярослава Железняка, її призначення на посаду міністра відбудеться найближчими днями.

У 2019-2021 роках Жолнович була радницею міністра соціальної політики.

Також вона була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності.

У 2009-2019 роках входила до Ради адвокатів Львівської області.

Нагадаємо, сьогодні Верховна рада звільнила Марину Лазебну з посади міністра соцполітики.

Лазебна займала пост міністра у Кабміні Дениса Шмигаля з березня 2020 року. До цього була головою Державної соціальної служби.

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