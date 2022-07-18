Шмигаль запропонував Раді призначити нового міністра соцполітики

До Верховної ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення Оксани Жолнович міністром соціальної політики України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука у Telegram.

Наразі Жолнович обіймає посаду керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я Офісу президента. За словами депутата Ярослава Железняка, її призначення на посаду міністра відбудеться найближчими днями. У 2019-2021 роках Жолнович була радницею міністра соціальної політики. Також вона була членом правління Фонду соціального страхування від тимчасової непрацездатності. У 2009-2019 роках входила до Ради адвокатів Львівської області.