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Шмыгаль предлагает провести встречу Люблинского треугольника на уровне премьеров

Автор: Сергей Новиков

Украина, Польша и Литва в ближайшее время могли бы провести встречу Люблинского треугольника на уровне глав правительств. Это поможет вывести сотрудничество на новый уровень.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по результатам встречи с главой польского правительства Матеушом Моравецким, передает РБК-Украина.

"Мы обменялись мыслями о дальнейшем взаимодействии правительств в рамках Крымской платформы, а также возможностях украинско-польского сотрудничества в других региональных форматах и инициативах. В частности, новые качественные формы сотрудничества приобретает Люблинский треугольник. Я предложил провести в ближайшее время встречу глав правительств государств Люблинского треугольника, чтобы вывести наше трехстороннее сотрудничество на новый уровень", - отметил Шмыгаль.

Он также подтвердил готовность Украины стать частью инициативы "Триморье", которая сегодня объединяет только страны ЕС.

"Ее члены уже не единожды подчеркивали перспективы такого сотрудничества, и я считаю, что такой формат поможет Украине сблизить наши экономики и улучшить наши отношения", - добавил премьер.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает Люблинский треугольник альтернативой "русскому миру".

Украина, Польша и Литва создали Люблинский треугольник в июле 2020 года. Он позиционируется как трехсторонняя платформа для политического, экономического и социального сотрудничества.

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Денис ШмыгальЛюблинский треугольник