Подписали декларацию: "Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО

Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатий Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ.

Министры подписали декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях.

"(В документе, - ред.) мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - сказал Кулеба.

Также министры согласовали дорожную карту развития "Люблинского треугольника" и план мер по противодействию дезинформации.