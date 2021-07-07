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Подписали декларацию: "Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО

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Среда 07 июля 2021 09:58
Подписали декларацию: "Люблинский треугольник" поддержал членство Украины в ЕС и НАТО Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министры иностранных дел стран "Люблинского треугольника" поддержали членство Украины в ЕС и НАТО. Главы дипломатий Украины, Литвы и Польши подписали совместный документ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Министры подписали декларацию о совместном историческом наследии и общих ценностях.

"(В документе, - ред.) мы констатируем то, что объединяет наши страны не только в прошлом, но и будущем. В будущем это, безусловно, единая Европа. И Литва, и Польша в этой декларации подтверждают, что будут прилагать все усилия, чтобы Украина стала членом НАТО и ЕС, поддерживают Крымскую платформу, осуждают российскую агрессию против нашего государства", - сказал Кулеба.

Также министры согласовали дорожную карту развития "Люблинского треугольника" и план мер по противодействию дезинформации.

Ранее Кулеба заявил, что "Люблинский треугольник" является альтернативой "русскому миру".

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НАТО членство в ЕС Люблинский треугольник
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