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Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру"

Новина українською →
Киев, Среда 07 июля 2021 09:26
Кулеба назвал "Люблинский треугольник" альтернативой "русскому миру" Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

"Люблинский треугольник" является альтернативой "русскому миру". В его состав входят представители Украины, Польши и Литвы.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на видеообращение министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Люблинский треугольник" - это, по сути, альтернатива "русскому миру" в этой части Европы", - сказал Кулеба.

Он хотел бы, чтобы к этому объединению присоединилась Беларусь.

"Мы будем работать так, чтобы приближать тот момент, когда и Беларусь вместо "русского мира" выберет "Люблинский треугольник", - заявил министр.

Dmytro Kuleba про результати зустрічі міністрів закордонних справ країн Люблінського трикутника

Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Tuesday, July 6, 2021

Напомним, министры "Люблинского треугольника" требуют реакции Запада на действия России в Крыму. Они заявили, что действия России как страны-оккупанта неприемлемы в современном мире.

Отметим, президенты Литвы и Польши примут участие в саммите Крымской платформы.

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