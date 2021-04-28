Шмыгаль пояснил новые правила для получения субсидий

"Начиная с мая получатели должны будут подать новую заявку на получение. Заявки можно будет подавать в течение следующих пяти месяцев. Сделать это можно будет онлайн или по почте", - сказал он.

Как отметил премьер, сейчас 92% получают субсидии в денежной форме. "С мая все 100% будут получать живыми деньгами", - сообщил премьер.

По его словам, вводятся некоторые новые правила к тем, кому субсидии назначаться не будут.

"Если вы имеете на депозитном счете в банках более 100 тысяч гривен, покупаете новую машину, или валюту единовременно на сумму более 50 тысяч гривен, вам субсидию, конечно, не назначат", - сказал Шмыгаль.