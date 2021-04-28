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Шмигаль пояснив нові правила для отримання субсидій

Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України змінив правила отримання субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Нові норми запрацюють з 1 травня 2021 року.

Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, яке транслювалося на Youtube.

"Починаючи з травня отримувачі повинні будуть подати нову заявку на отримання. Заявки можна буде подавати протягом наступних п’яти місяців. Зробити це можна буде онлайн або поштою", - сказав він.

Як зазначив прем’єр, зараз 92% отримують субсидії у грошовій формі. "З травня усі 100% будуть отримувати живими грошима", - повідомив прем’єр.

За його словами, вводяться деякі нові правила до тих, кому субсидії призначатися не будуть.

"Якщо ви маєте на депозитному рахунку в банках більше 100 тисяч гривень, купуєте нову автівку, або валюту одноразово на суму більше 50 тисяч гривень, вам субсидію, звісно, не призначать", - сказав Шмигаль.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів 14 квітня посилив вимоги при наданні житлових субсидій.

Міністерство соціальної політики підготувало зміни до форм Заяви про призначення та надання житлової субсидії у грошовій формі та Декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Декларація доповнена нормами про банківські депозити та купівлю валюти.

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