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Шмыгаль поручил Степанову обновить план COVID-вакцинации в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил министру здравоохранения Украины Максиму Степанову внести изменения в план вакцинации населения от коронавируса. Также правительство работает над тем, чтобы поскорее получить обещанные вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Шмыгаль поручил внести изменения в план вакцинации, которые дадут возможность быстрее вакцинировать граждан, которые записались на прививку через портал "Дия".

Договоренности по вакцинах есть не только в рамках программы COVAX, но и относительно вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer, отметили в пресс-службе ОП.

Ранее Максим Степанов говорил, что план вакцинации могут изменить. В него могут включить работников критически важных предприятий.

Напомним, глава Минздрава возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть.

Отметим, в Украине на этой неделе начинается второй этап вакцинации от коронавируса. С 22 марта в стране будут прививать семейных врачей, а также людей, которые старше 80 лет.

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Новости Украины ВакцинаДенис ШмыгальМаксим Степанов
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