Шмигаль доручив Степанову оновити план COVID-вакцинації в Україні

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру охорони здоров'я України Максиму Степанову внести зміни до плану вакцинації населення від коронавірусу. Також уряд працює над тим, щоб якнайшвидше отримати обіцяні вакцини від COVID-19.
Шмигаль доручив внести зміни в план вакцинації, які дадуть змогу якнайшвидше вакцинувати громадян, що записались на щеплення через портал "Дія".
Домовленості по вакцинах є не лише в межах програми COVAX, а й щодо вакцин Covishield, Sinovac, Pfizer, зазначили в прес-службі ОП.
Раніше Максим Степанов говорив, що план вакцинації можуть змінити. У нього можуть включити працівників критично важливих підприємств.
Нагадаємо, голова МОЗ поклав відповідальність за повільний темп вакцинації від коронавірусу в Україні на місцеву владу.
Зазначимо, в Україні на цьому тижні починається другий етап вакцинації від коронавірусу. З 22 березня в країні будуть прищеплювати сімейних лікарів, а також людей, які старше 80 років.