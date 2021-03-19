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План вакцинации в Украине могут изменить: кого включат

Новина українською → Украина, Пятница 19 марта 2021 13:03
План вакцинации в Украине могут изменить: кого включат Фото: Максим Степанов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что план вакцинации могут изменить. В него могут включить работников критически важных предприятий.

Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"В нашем плане вакцинации выделение в отдельный этап этих работников не предусматривали. Но я думаю, что есть правильность в вашем предложении. Уверен, что мои коллеги определятся по поводу предприятий, которые важны для функционирования нашего государства, и мы примем соответствующее решение об изменениях в план вакцинации", - заявил глава Минздрава.

Таким образом министр ответил на вопрос нардепа Андрея Иванчука. Парламентарий заявил, что необходимо разработать перечень предприятий критической инфраструктуры, предприятий с техногенным воздействием и техногенной опасности, работающих в круглосуточном режиме работы, а также предприятий, обеспечивающих медицинским кислородом, средствами защиты и всем необходимым для борьбы с пандемией.

Напомним, Степанов заявил, что Украина перешла ко второму этапу вакцинации. А всего в листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев.

Как писало РБК-Украина, глава Минздрава возложил ответственность за медленный темп вакцинации от коронавируса в Украине на местную власть.

Так, за вчерашний день впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек.

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