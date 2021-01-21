Шмыгаль поручил проверить дома престарелых из-за пожара в Харькове

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пожары в объектах, ведущих деятельность по размещению людей имеют систематический характер. Поэтому он поручил Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию внеочередного заседания Кабинета министров Украины.

"К сожалению, возникновение пожаров в объектах ведущих деятельность по размещению людей имеют систематический характер. Часто такие заведения ведут свою деятельность с нарушением правил и норм которые требует законодательство. Поручаю, ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска - гостиницах, пансионатах, хостелах, домах престарелых", - заявил премьер.

Напомним, сегодня в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 11 пострадали.

Ранее стало известно, что в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы. Возле ее дома уже выставлены полицейские наряды.

Известно, что объект нигде не числился как дом престарелых.

Также ранее появились фото и видео пожара в доме престарелых "Золотое время".