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Шмыгаль поручил проверить дома престарелых из-за пожара в Харькове

Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине пожары в объектах, ведущих деятельность по размещению людей имеют систематический характер. Поэтому он поручил Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в них.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию внеочередного заседания Кабинета министров Украины.

"К сожалению, возникновение пожаров в объектах ведущих деятельность по размещению людей имеют систематический характер. Часто такие заведения ведут свою деятельность с нарушением правил и норм которые требует законодательство. Поручаю, ГСЧС провести внеочередные проверки состояния противопожарной безопасности в объектах повышенного риска - гостиницах, пансионатах, хостелах, домах престарелых", - заявил премьер.

Напомним, сегодня в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате происшествия погибли 13 человек, еще 11 пострадали.

Ранее стало известно, что в связи с пожаром в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы. Возле ее дома уже выставлены полицейские наряды.

Известно, что объект нигде не числился как дом престарелых.

Также ранее появились фото и видео пожара в доме престарелых "Золотое время".

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Новости Украины пожарГСЧСпроверкаДенис Шмыгаль