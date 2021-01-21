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Шмигаль доручив перевірити будинку престарілих через пожежу у Харкові

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні пожежі на об'єктах, що ведуть діяльність по розміщенню людей мають систематичний характер. Тому він доручив Державній службі України з надзвичайних ситуацій провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки в них.

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Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію позачергового засідання Кабінету міністрів України.

"На жаль, виникнення пожеж на об'єктах ведуть діяльність з розміщення людей мають систематичний характер. Часто такі заклади ведуть свою діяльність з порушенням правил і норм які вимагає законодавство. Доручаю, ДСНС провести позачергові перевірки стану протипожежної безпеки на об'єктах підвищеного ризику - готелях, пансіонатах, готелях, будинках престарілих", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, сьогодні в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті події загинули 13 осіб, ще 11 постраждали.

Раніше стало відомо, що у зв'язку з пожежею в будинку престарілих в Харкові вирішується питання про затримання його власниці. Біля її будинку вже виставлені поліцейські наряди.

Відомо, що об'єкт ніде не значився як будинок престарілих.

Також раніше з'явилися фото і відео пожежі в будинку престарілих "Золотий час".

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Новини України пожежаДСНСпроверкаДенис Шмигаль