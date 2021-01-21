Из-за пожара в доме престарелых в Харькове могут задержать хозяйку, - Аваков

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

В связи с пожаром в доме престарелых в Харькове решается вопрос о задержании его владелицы. Возле ее дома уже выставлены полицейские наряды.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает пресс-служба министерства.

По его словам, по данному инциденту открыто уголовное дело по факту нарушения правил пожарной безопасности.

"Сейчас решается вопрос о задержании владелицы пансионата. Поскольку она находится на больничном, у ее дома выставлены наряды полиции", - добавил Аваков.

Он также добавил, что сейчас допрашивают управляющего, которого тоже задержат в порядке статьи 208 УПК. На данный момент в полицию доставили трех человек.

"Причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки. Сейчас уже создана правительственная комиссия, которая будет работать на месте трагедии. Все виновные будут привлечены к ответственности, согласно действующему законодательству", - добавил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось о гибели 15 человек в результате пожара, еще 11 находятся в больницах.

Также ранее появились фото и видео пожара в доме престарелых "Золотое время".