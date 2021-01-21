Появились фото и видео пожара в доме престарелых в Харькове

Фото: пожар в Харькове (suspilne media)

После сообщения о том, что в Харькове произошел пожар в доме престарелых, в сети появились фото с места происшествия. В результате возгорания погибли 13 человек, еще девять человек пострадали.

РБК-Украина собрало фото и видео с места пожара.

На фото видны последствия пожара. второй этаж выгорел дотла, как и окна. Крыша также не уцелела. На месте пожара работают спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

На видео видно, как горит второй этаж. Из окон валит густой серый дым.

Напомним, сегодня в 15 часов в Харькове возник пожар в доме престарелых на улице Нижнегиевская. На месте пожара спасатели обнаружили тела 15 человек. Пожар уже ликвидирован.

Генпрокурор Ирина Венедиктова назвала предварительную причину пожара в доме престарелых в Харькове: возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электронагревательными приборами.

На пожар уже отреагировал президент Владимир Зеленский.