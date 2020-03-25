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Шмыгаль поручил подготовить дистанционные заседания Кабмина

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 15:33
Шмыгаль поручил подготовить дистанционные заседания Кабмина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Кабмин может перейти на дистанционную работу  

Из-за ситуации с коронавирусом в Украине правительство должно иметь возможность проводить заседания дистанционно. Соответствующее поручение сегодня дал премьер Денис Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, Шмыгаль предложил предусмотреть возможность работы в режиме дистанционных заседаний правительства.

"Чтобы мы на время коронавируса могли обеспечить работу так, как мы и всем предприятиям предложили - перевести на дистанционную работу и заседания правительства. Должен быть инструмент, который нам позволит такие заседания проводить дистанционно, чтобы не парализовать работу в случае обострения эпидемии", - заявил премьер Шмыгаль.

Напомним, сегодня из-за карантина в Днепре сессию городского совета провели на парковке возле здания местной мэрии.

Отметим, ранее в Верховной раде Украины появился текст законопроекта о заседаниях в режиме видеоконференции. Соответствующий закон позволит народным депутатам проводить пленарные заседания без физического присутствия в сессионном зале.

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