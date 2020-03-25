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Из-за карантина в Днепре сессию горсовета провели на парковке

Новости » Коронавирус     25.03.2020 - 13:07
Из-за карантина в Днепре сессию горсовета провели на парковке
Фото: сессия горсовета Днепра (Borys Filatov / Facebook)

Дальнейшие заседания будут проходить удаленно

Из-за карантина в Днепре сессию горсовета провели на парковке возле здания мэрии, дальнейшие заседания будут проводиться удаленно. Об этом говорится в сообщении на сайте городского совета.

Сообщается, что из-за постановления Кабинета министров о карантине днепровские депутаты приняли решение об изменении регламента проведения сессии. Первую часть заседания они провели на парковке во дворе возле здания мэрии, а после перерыва продолжат работать удаленно с помощью программного обеспечения ZOOM.

Также сообщается, что в повестке дня сессии финансово-бюджетные вопросы, изменения в ряд муниципальных программ. Также депутаты должны принять решение о переименовании одной из улиц, объявить 2020 в Днепре годом Александра Поля, принять на баланс сети тепло- и водоснабжения.

Фото: сессия горсовета Днепра (gorsovet.com.ua)

Напомним, ранее в Днепре умер 45-летний мужчина, у которого было подозрение на коронавирус. Также сообщалось, что он неделю назад вернулся из Египта, но слишком поздно обратился за медицинской помощью.

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