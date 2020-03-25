Шмигаль доручив підготувати дистанційні засідання Кабміну

Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)

Кабмін може перейти на дистанційну роботу

Через ситуацію з коронавірусом в Україні уряд повинен мати можливість проводити засідання дистанційно. Відповідне доручення сьогодні дав прем'єр Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, Шмигаль запропонував передбачити можливість роботи в режимі дистанційних засідань уряду.

"Щоб ми на час коронавірусу могли забезпечити роботу так, як ми і всім підприємствам запропонували - перевести на дистанційну роботу і засідання уряду. Повинен бути інструмент, який дозволить нам такі засідання проводити дистанційно, щоб не паралізувати роботу у разі загострення епідемії", - заявив прем'єр Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні через карантин у Дніпрі сесію міської ради провели на парковці біля будівлі місцевої мерії.

Відзначимо, раніше у Верховній раді України з'явився текст законопроекту про засідання в режимі відеоконференції. Відповідний закон дозволить народним депутатам проводити пленарні засідання без фізичної присутності в сесійній залі.