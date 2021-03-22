Шмыгаль поддерживает слова Байдена о Путине-"убийце"

Он отметил, что геополитическая ситуация сейчас непростая, в частности, из-за коронавирусного кризиса.

"Но учитывая то, что Украина вынуждена уже седьмой год подряд противостоять российской агрессии, в результате которой погибли более 10 тысяч человек, я могу только сказать: Я поддерживаю такие формулировки Джо Байдена", - заявил он.

Ранее Байден назвал Путина "убийцей" и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года. Путин ответил президенту США и пожелал ему "быть здоровым" и сказал, что "кто обзывается, тот сам так называется".