Вслед за Байденом: Аваков назвал Путина убийцей

Министр внутренних дел Арсен Аваков вслед за президентом США Джо Байденом назвал президента РФ Владимира Путина убийцей. Он заявил, что это стало понятно еще в 2014 году.

В то же время Аваков отметил, что слова Байдена могут стать началом новой "холодной войны".

"Для нас нет вопроса, убийца ли Путин. Свой ответ мы получили еще в 2014 году. По данным ООН, на Донбассе погибли 13 200 человек, в том числе 3 тысячи мирных жителей. По нашим данным, эти цифры значительно больше. Конечно, все бы остались живы, если бы Путин не ввел свои войска... Путин – убийца, для нас это уже даже не вопрос", - сказал Аваков.

Отметим, президент США Джо Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года. Разведка США ранее опубликовала доклад, в котором говорится, что Российская Федерация пыталась вмешаться в выборы в США.

После этого Путин ответил Байдену и пожелал ему "быть здоровым" и сказал, что "кто обзывается, тот сам так называется".

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 19 марта гости студии - Арсен Аваков, Максим Степанов, Виталий Кличко, Андрей Садовой и другие - обсуждают новый локдаун в Киеве и других городах Украины. Кроме того, говорят о возможных последствиях заявления Байдена о Путине. Также в эфире покажут эксклюзивный репортаж из операционной, где проводится трансплантация донорских органов.



Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" киевляне рассказали, планируют ли вакцинироваться от коронавируса.



Также известные врачи Виктор Петров и Алиса Грищенкова рассказали об обострении ситуации с количеством заболевших COVID-19 в западных областях Украины.



Кроме того, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов откровенно рассказал об обострении ситуации на Донбассе и про расследование в отношении причастных к подписанию Харьковских соглашений.



А перед этим глава Государственной налоговой службы украины Алексей Любченко шокировал заявлением о масштабах теневой экономики Украины.