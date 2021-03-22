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Шмигаль підтримує слова Байдена про Путіна-"вбивцю"

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 березня 2021 12:23
Шмигаль підтримує слова Байдена про Путіна-"вбивцю" Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтримує слова президента США Джо Байдена про лідера РФ Володимира Путіна. Він назвав його "вбивцею".

Про це Шмигаль заявив в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt, повідомляє "Урядовий портал".

Він зазначив, що геополітична ситуація наразі непроста, зокрема, через коронавірусну кризу.

"Але з огляду на те, що Україна змушена вже сьомий рік поспіль протистояти російській агресії, внаслідок якої загинули більше 10 тисяч людей, я можу лише сказати: Я підтримую такі формулювання Джо Байдена", - заявив він.

Раніше Байден назвав Путіна "вбивцею" і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Путін відповів президенту США і побажав йому "бути здоровим" та сказав, що "хто обзивається, той сам так називається".

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков слідом за президентом США Джо Байденом назвав президента РФ Володимира Путіна "вбивцею".

Раніше повідомлялось, що США введуть проти Росії санкції через втручання у вибори.

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