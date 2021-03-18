Путин ответил Байдену на слова об "убийце": "кто обзывается, сам так называется"

Президент Российской Федерации Владимир Путин ответил президенту США Джо Байдену на его слова об "убийце". Он сказал, что пожелал бы ему "быть здоровым".

Ранее Байден назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы 2020 года.

"Я бы сказал ему - "Будьте здоровы". Когда мы оцениваем других людей и страны - это как смотреть в зеркало... Кто обзывается, тот так и сам называется", - прокомментировал президент РФ.

Также в Кремле отреагировали на такие слова Байдена. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что это очень плохие высказывания.