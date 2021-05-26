Шмыгаль оценил ситуацию с коронавирусом в Украине: улучшается второй месяц подряд

Премьер-министр Денис Шмыгаль оценил ситуацию с коронавирусом в Украине . В стране улучшается ситуация с COVID-19 второй месяц подряд.

Об этом он заявил на заседании правительства .

По его словам, правительство продолжает работать над усилением медсистемы и поставками вакцин в страну.

"В Украине уже второй месяц подряд происходит снижение динамики заболеваемости. Давайте все сделаем так, чтобы ситуация с пандемией была и дальше контролируемая", - заявил Шмыгаль.

Отметим, в Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.