Часть Украины может перейти в "зеленую" зону карантина, - Шмыгаль

Часть областей Украины в ближайшее время может перейти в "зеленую" зону карантина. Сейчас почти все регионы находятся в "желтой" зоне.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента Украины Владимира Зеленского.

Он отметил, что на сегодня в Украине 243 тысячи активных больных по сравнению с 420 тысячами на пике эпидемии.

"Почти все области сейчас находятся в "желтой" зоне. Черкасская область - единственная в "оранжевой" зоне по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Также есть часть областей, которые могут перейти на "зеленый" уровень эпидемической опасности", - сказал глава правительства.