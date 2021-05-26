RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Шмигаль оцінив ситуацію з коронавірусом в Україні: покращується другий місяць поспіль

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оцінив ситуацію з коронавірусом в Україні. В країні покращується ситуація з COVID-19 другий місяць поспіль.

Про це він заявив на засіданні уряду.

За його словами, уряд продовжує працювати над посиленням медсистеми і поставками вакцин в країну.

"В Україні вже другий місяць поспіль відбувається зниження динаміки захворюваності. Давайте всі зробимо так, щоб ситуація з пандемією була і далі контрольована", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, в Україні за минулу добу заразилися коронавірусом ще 3395 осіб. Найбільше нових випадків в Києві, Харківській та Дніпропетровській областях.

Нагадаємо, в Україні ще одна область частково відповідає "зеленій" зоні карантину.

Як раніше повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль, частина областей України незабаром можуть перейти в "зелену" зону карантину.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України COVID-19Денис Шмигаль