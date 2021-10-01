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Шмыгаль объявил о планах запустить ипотеку под 5% для всех украинцев

Автор: Сергей Новиков

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на выездном заседании фракции "Слуги народа" в Трускавце рассказал о дальнейших планах по доступной ипотеке. В частности, в правительстве рассматривают возможность запуска ипотеки под 5%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт "Слуги народа".

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рассматривается возможность продолжить ипотечную программу обеспечения жильем. Но не под 7%, а под 5%. И - для всех", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Шмыгаль заявлял, что программу доступной ипотеки нужно расширить на небольшие города.

До этого он утверждал, что взять жилье в ипотеку под 5% или в лизинг под 5% можно будет уже во второй половине этого года.

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Кабинет Министров УкраиныСлуга народаДенис Шмыгаль