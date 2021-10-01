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Шмигаль оголосив про плани запустити іпотеку під 5% для всіх українців

Автор: Сергей Новиков

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на виїзному засіданні фракції "Слуги народу" в Трускавці розповів про подальші плани щодо доступну іпотеку. Зокрема, в уряді розглядають можливість запуску іпотеки під 5%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт "Слуги народу".

"Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що розглядається можливість продовжити іпотечну програму забезпечення житлом. Але не під 7%, а під 5%. І - для всіх", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Шмигаль заявляв, що програму доступної іпотеки потрібно розширити на невеликі міста.

До цього він стверджував, що взяти житло в іпотеку під 5% або в лізинг під 5% можна буде вже в другій половині цього року.

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Кабінет Міністрів УкраїниСлуга народаДенис Шмигаль