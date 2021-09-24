Шмыгаль объяснил сумму на субсидии в госбюджете-2022

В проекте государственного бюджета на 2022 год предусмотрены расходы на жилищные субсидии. Премьер-министр Денис Шмигаль заявляет, что этих средств хватит, а в случае необходимости сумму увеличат.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шмыгаля на время вопросов к правительству в Раде, как транслировалась в Youtube.
"Средств на субсидии в следующем году предусмотрено 41 млрд гривен в бюджете, что почти на 6 миллиардов больше, чем в этом году. Этих средств также, мы планируем, что будет полностью достаточно по расчетам министерства", - сказал он.
При этом он заявил, что в случае необходимости будет принято решение вместе с Радой относительно корректировки госбюджета. "И будем добавлять, как это было и в прошлом году, и в этом году", - отметил премьер.
Шмыгаль напомнил, что выделенной в этом году суммы в 35,2 млрд гривен оказалось недостаточно на субсидии и правительство просит Раду выделить еще 12 млрд гривен.
Напомним, Кабинет министров будет просить Верховную раду внести изменения в государственный бюджет на 2021 год. На жилищные субсидии нужно еще 12 млрд гривен. По состоянию на 10 сентября на субсидии расходовали более 33 млрд гривен из 35,2 млрд гривен.
Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год расходы на льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).