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Кабмин сократил расходы на субсидии в проекте госбюджета-2022

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Украина, Среда 15 сентября 2021 18:41
Кабмин сократил расходы на субсидии в проекте госбюджета-2022 Фото: расходы на субсидии сокращены в госбюджете-2022 на 9 млрд гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров заложил в проект государственного бюджета на 2022 год расходы льготы и жилищные субсидии гражданам на оплату жилищно-коммунальных услуг на уровне 38,4 млрд гривен. Это меньше, чем планируется потратить в 2021 году (около 47,2 млрд гривен).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект государственного бюджета, обнародованный на сайте Верховной рады (законопроект №6000).

Отметим, по состоянию на сегодня в госбюджете на 2021 год расходы на субсидии предусмотрены на уровне 35,2 млрд гривен.

Однако Кабинет министров планирует просить Верховную раду увеличить расходы на 12 млрд гривен из-за того, что деньги почти все потрачены.

Напомним, Кабинет министров на заседании 15 сентября утвердил проект закона О государственном бюджете на 2022 год.

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