Шмигаль пояснив суму на субсидії у держбюджеті-2022

У проекті державного бюджету на 2022 рік передбачені видатки на житлові субсидії. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що цих коштів вистачить, а у разі потребу суму збільшать.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шмигаля на часі запитань до уряду в Раді, як транслювалася у Youtube .

"Коштів на субсидії в наступному році передбачено 41 млрд гривень у бюджеті, що майже на 6 мільярдів більше, ніж цього року. Цих коштів також, ми плануємо, що буде повністю достатньо за розрахунками міністерства", - сказав він.

При цьому він заявив, що у разі потреби буде прийняте рішення разом з Радою щодо коригування держбюджету. "І будемо додавати, як це було і минулого року, і цього року", - зазначив прем'єр.

Шмигаль нагадав, що виділеної у цьому році суми в 35,2 млрд гривень виявилося недостатньо на субсидії і уряд просить Раду виділити ще 12 млрд гривень.