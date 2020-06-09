Шмыгаль объяснил, почему программа деятельности Кабмина требует доработки

Правительство решило разбить свою программу деятельности на две части. Причиной стало то, что коронавирус и его масштабы значительно сузили горизонт планирования для правительства.

Об этом в комментарии изданию сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, говорится в материале РБК-Украина "В тени Зеленского: как работает Кабмин Дениса Шмыгаля".

По словам премьера, первая часть - это "краткосрочные шаги, которые помогут преодолеть коронакризис и спасти жизни украинцев".

"И если посмотреть, то большинство шагов по этой части мы выполнили: это и пенсионное обеспечение, и помощь по безработице, программы поддержки семей, и обеспечение больниц и многое другое. Вторая часть нашей программы - это была декларация о направлениях, куда мы планируем двигаться", - прокомментировал РБК-Украина глава правительства.

Уже во второй части Кабмин отталкивался от программы президента и партии большинства, которую нардепы предложили расширить. Поэтому Шмыгаль попросил время на доработку.

В тот самый момент, Шмыгаль называет свои отношения как с парламентом, так и с Офисом президентом "конструктивными".

Отметим, 4 июня Рада отправила на доработку программу деятельности Кабинета министров. Возмущение большинства депутатов вызвало то, что документ на 10 страниц не содержит ни одной цифры.

В тот же момент, если бы нардепы поддержали данную программу, то правительство получило бы годовой иммунитет, а Рада не смогла бы уволить главу правительства.

Напомним, в "Слуге народа" рассказали об отношениях с Кабмином Дениса Шмыгаля.

Ранее сообщалось, что программу деятельности Кабинета министров не поддержала половина комитетов Рады.