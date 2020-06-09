Шмигаль пояснив, чому програма діяльності Кабміну потребує доопрацювання

Уряд вирішив розбити свою програму діяльності на дві частини. Причиною стало те, що коронавірус і його масштаби значно звузили горизонт планування для уряду.

Про це в коментарі виданню повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, йдеться в матеріалі РБК-Україна "В тіні Зеленського: як працює Кабмін Дениса Шмигаля".

За словами прем'єра, перша частина - це "короткострокові кроки, які допоможуть подолати коронакризу та врятувати життя українців".

"І якщо подивитися, то більшість кроків з цієї частини ми виконали: це і пенсійне забезпечення, і допомога по безробіттю, і програми підтримки родин, і забезпечення лікарень і багато іншого. Друга частина нашої програми - це була декларація про напрямки, куди ми плануємо рухатись", - прокоментував РБК-Україна глава уряду.

Вже у другій частині Кабмін відштовхувався від програми президента і партії більшості, яку нардепи запропонували розширити. Тому Шмигаль попросив час на доопрацювання.

У той самий момент, Шмигаль називає свої відносини як із парламентом, так і з Офісом президентом "конструктивними".

Зазначимо, 4 червня Рада відправила на доопрацювання програму діяльності Кабінету міністрів. Обурення більшості депутатів викликало те, що документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.

У той же момент, якби нардепи підтримали дану програму, то уряд отримав би річний імунітет, а Рада б не змогла звільнити главу уряду.

Нагадаємо, в "Слузі народу" розповіли про відносини з Кабміном Дениса Шмигаля.

Раніше повідомлялось, що програму діяльності Кабінету міністрів не підтримала половина комітетів Ради.