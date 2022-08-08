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Шмыгаль обсудил с послом США ядерный терроризм России на ЗАЭС

Фото: Денис Шмыгаль провел встречу с послом США Бриджит Бринк (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталья Юрченко

Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с послом США в Украине Бриджит Бринк. Они обсудили провокации России на Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера в Telegram.

Глава правительства подчеркнул, что действия России на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, поэтому весь мир должен объединиться для того, чтобы предотвратить катастрофу.

Также Шмыгаль и Бринк обсудили дальнейшую экономическую и военную помощь от США, подготовку к отопительному сезону и содействие партнеров по закупке дополнительных объемов газа.

Кроме того, премьер рассказал о работе над созданием новой программы Украины с МВФ.

"Акцентировал внимание на необходимости усиления санкционного давления на агрессора, признание России государством-спонсором терроризма и принятия соответствующего законодательства для конфискации замороженных активов РФ и их передачи на восстановление Украины", - добавил Шмыгаль.

Фото: Шмыгаль провел встречу с послом США (t.me/Denys_Smyhal)

Напомним, Денис Шмыгаль также провел онлайн-встречу с главой Минфина Германии. Кристиан Линднер пообещал помочь разблокировать 8 млрд евро помощи от ЕС.

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Денис ШмыгальСоединенные Штаты Америки