Шмыгаль обсудил с послом США ядерный терроризм России на ЗАЭС

Глава правительства подчеркнул, что действия России на ЗАЭС являются ядерным терроризмом, поэтому весь мир должен объединиться для того, чтобы предотвратить катастрофу.

Также Шмыгаль и Бринк обсудили дальнейшую экономическую и военную помощь от США, подготовку к отопительному сезону и содействие партнеров по закупке дополнительных объемов газа.

Кроме того, премьер рассказал о работе над созданием новой программы Украины с МВФ.

"Акцентировал внимание на необходимости усиления санкционного давления на агрессора, признание России государством-спонсором терроризма и принятия соответствующего законодательства для конфискации замороженных активов РФ и их передачи на восстановление Украины", - добавил Шмыгаль.

Фото: Шмыгаль провел встречу с послом США (t.me/Denys_Smyhal)