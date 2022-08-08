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Шмигаль обговорив з послом США ядерний тероризм Росії на ЗАЕС

Фото: Денис Шмигаль провів зустріч з послом США Бріджит Брінк (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталія Юрченко

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зустрівся з послом США в Україні Бріджит Брінк. Вони обговорили провокації Росії на Запорізькій АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єра у Telegram.

Глава уряду наголосив, що дії Росії на ЗАЕС є ядерним тероризмом, тому весь світ повинен об'єднатись для того, щоб запобігти катастрофі.

Також Шмигаль та Брінк обговорили подальшу економічну та військову допомогу від США, підготовку до опалювального сезону і сприяння партнерів у закупівлі додаткових об'ємів газу.

Крім того, прем'єр розповів про роботу над створення нової програми України з МВФ.

"Наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на агресора, визнання Росії державою-спонсором тероризму та ухвалення відповідного законодавства для конфіскації заморожених активів РФ і їх передачі на відновлення України", - додав Шмигаль.

Фото: Шмигаль провів зустріч з послом США (t.me/Denys_Smyhal)

Нагадаємо, Денис Шмигаль також провів онлайн-зустріч з главою Мінфіна Німеччини. Крістіан Лінднер пообіцяв допомогти розблокувати 8 млрд євро допомоги від ЄС.

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