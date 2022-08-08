Шмигаль обговорив з послом США ядерний тероризм Росії на ЗАЕС

Глава уряду наголосив, що дії Росії на ЗАЕС є ядерним тероризмом, тому весь світ повинен об'єднатись для того, щоб запобігти катастрофі.

Також Шмигаль та Брінк обговорили подальшу економічну та військову допомогу від США, підготовку до опалювального сезону і сприяння партнерів у закупівлі додаткових об'ємів газу.

Крім того, прем'єр розповів про роботу над створення нової програми України з МВФ.

"Наголосив на необхідності посилення санкційного тиску на агресора, визнання Росії державою-спонсором тероризму та ухвалення відповідного законодавства для конфіскації заморожених активів РФ і їх передачі на відновлення України", - додав Шмигаль.

Фото: Шмигаль провів зустріч з послом США (t.me/Denys_Smyhal)